Джо Байден идет на повторный срок не исключая смерти

Президент США рассказал о своем здоровье и желании баллотироваться на повторный срок.

В интервью телеканалу NSNBC президент США Джо Байден рассказал о своем здоровье и желании баллотироваться на повторный срок.

"Лучшие способ оценить мои действия, наблюдать за мной. Завтра я могу умереть, но сейчас я полон энергии и здоровья", - заявил президент.

Джо Байден подчеркнул, что идет на повторные президентские выборы, а доверять ему или нет, пусть решат избиратели.