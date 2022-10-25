Джо Байден идет на повторный срок не исключая смерти
2022-10-25 00:11
Президент США рассказал о своем здоровье и желании баллотироваться на повторный срок.
В интервью телеканалу NSNBC президент США Джо Байден рассказал о своем здоровье и желании баллотироваться на повторный срок.
"Лучшие способ оценить мои действия, наблюдать за мной. Завтра я могу умереть, но сейчас я полон энергии и здоровья", - заявил президент.
Джо Байден подчеркнул, что идет на повторные президентские выборы, а доверять ему или нет, пусть решат избиратели.
Опубликовано: Максим Алексеев
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