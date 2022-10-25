Россия предложила обсудить в Совбезе ООН украинскую «грязную бомбу»

Россия предложила обсудить в Совете безопасности ООН подготовку украинской стороной «грязной бомбы».

Заседание Совбеза состоится 25 октября. Вопрос «грязной бомбы» будет обсуждаться после рассмотрения ситуации в Сирии.

Чаще всего обсуждение дополнительных вопросов в Совете безопасности ООН проходит в закрытом формате.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров обещал поднять вопрос об украинской «грязной бомбе» в международных организациях.