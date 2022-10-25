Россия предложила обсудить в Совбезе ООН украинскую «грязную бомбу»
2022-10-25 00:11
Россия предложила обсудить в Совете безопасности ООН подготовку украинской стороной «грязной бомбы».
Заседание Совбеза состоится 25 октября. Вопрос «грязной бомбы» будет обсуждаться после рассмотрения ситуации в Сирии.
Чаще всего обсуждение дополнительных вопросов в Совете безопасности ООН проходит в закрытом формате.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров обещал поднять вопрос об украинской «грязной бомбе» в международных организациях.
Опубликовано: Светлана Репина
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