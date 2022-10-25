Американская конгрессвумен заявила, что страной управляет теневое правительство

Представитель Республиканской партии США конгрессвумен Клаудия Тенни в интервью Fox News рассказала, что сейчас страной управляет теневое правительство, поскольку у Джо Байдена серьезные когнитивные проблемы.

Тенни сравнила Джо Байдена с восковой фигурой из музея мадам Тюссо. По ее словам, он просто излагает то, что преподнесло ему теневое правительство.

Конгрессвумен утверждает, что Байден не обладает достаточной компетентностью, чтобы выполнять работу президента.

Тенни предложила глава государства доказать свою дееспособность, пройдя когнитивный тест.