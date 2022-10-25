МАГАТЭ едет с инспекцией на два атомных объекта по просьбе Украины

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что представители агентства посетят два атомных объекта на Украине. Гросси рассказал, что визиты на эти объекты состоятся уже в ближайшие дни.

Гросси рассказал, что визиты на эти объекты состоятся уже в ближайшие дни.

По словам гендиректора МАГАТЭ, основная цель поездки заключается в выявлении любой незадекларированной ядерной деятельности и материалов.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников пригласил миссии МАГАТЭ и ООН посетить страну в связи с распространением информации о подготовке «грязной бомбы».