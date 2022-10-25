МАГАТЭ едет с инспекцией на два атомных объекта по просьбе Украины
2022-10-25 00:29
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что представители агентства посетят два атомных объекта на Украине. Гросси рассказал, что визиты на эти объекты состоятся уже в ближайшие дни.
Гросси рассказал, что визиты на эти объекты состоятся уже в ближайшие дни.
По словам гендиректора МАГАТЭ, основная цель поездки заключается в выявлении любой незадекларированной ядерной деятельности и материалов.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников пригласил миссии МАГАТЭ и ООН посетить страну в связи с распространением информации о подготовке «грязной бомбы».
Опубликовано: Светлана Репина
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МАГАТЭ едет с инспекцией на два атомных объекта по просьбе Украины
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