Орбан: в ближайшее время все больше западноевропейцев будет переезжать в Венгрию
2022-10-25 00:45
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью изданию Budapester Zeitung заявил, что в ближайшие годы жители Западной Европы будут активно переезжать в Венгрию.
По его словам, речь идет о переезде на постоянное место жительства, а главная причина – безопасность и христианские традиции страны.
Орбан отметил, что ничего не имеет против иммиграции и даже приветствует ее, если она идет с Запада.
Он напомнил, что в свое время выгоду от приема иммигрантов с Запада удалось получить многим странам.
Опубликовано: Светлана Репина
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