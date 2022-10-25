Орбан: в ближайшее время все больше западноевропейцев будет переезжать в Венгрию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью изданию Budapester Zeitung заявил, что в ближайшие годы жители Западной Европы будут активно переезжать в Венгрию.

По его словам, речь идет о переезде на постоянное место жительства, а главная причина – безопасность и христианские традиции страны.

Орбан отметил, что ничего не имеет против иммиграции и даже приветствует ее, если она идет с Запада.

Он напомнил, что в свое время выгоду от приема иммигрантов с Запада удалось получить многим странам.