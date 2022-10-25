Британцы уже дали прозвище новому премьер-министру Риши Сунаку

Репортер Spiegel Вольфганг Хебель в своем материале рассказал, что в Великобритании существует традиция давать прозвища крупным политикам.

Например, Лиз Трасс называли «танкисткой» и дочерью мистера Бина», а ее предшественника Бориса Джонсона – «безумным Борисом».

Новый премьер министр получил прозвище «Махараджа Йоркширских долин». В Индии махараджа – это богатый представитель высшей аристократии.

Репортер отмечает, что у Сунака действительно аристократические манеры, а еще он умеет идеально подбирать костюмы.