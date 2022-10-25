У берегов Швеции нашли потерянный военный корабль XVII века

Шведские морские археологи обнаружили давно потерянный родственный корабль культового военного корабля XVII века «Ваза», который затонул во время своего первого рейса.

Спущенный на воду в 1629 году, «Applet» был построен тем же кораблестроителем, что и знаменитая 225-футовая «Vasa», которая теперь выставлена в Стокгольме после спасения в 1960-х годах.

В то время как части бортов корабля отвалились, корпус сохранился до нижней орудийной палубы, а на отвалившихся частях видны порты для орудий на двух уровнях.

Названный в честь одного из шведских королей, «Ваза» изначально должен был служить символом военной мощи Швеции, но вместо этого перевернулся, проплыв чуть более 1000 ярдов.