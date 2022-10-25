Азербайджанское посольство в Москве направило в МИД РФ ноту протеста

Посольство Азербайджана в Москве направило в МИД России ноту протеста в связи с заявлениями, прозвучавшими в телепрограмме «Большая игра».

В посольстве отмечают, что в эфире этой передачи прозвучали откровенные антиазербайджанские высказывания.

В ноте говорится, что такие выпады позволили себе российские политологи армянского происхождения.

В частности, они поставили под сомнение территориальную целостность Азербайджана, а также исказили географическую карту страны.