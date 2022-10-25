Азербайджанское посольство в Москве направило в МИД РФ ноту протеста
2022-10-25 01:42
Посольство Азербайджана в Москве направило в МИД России ноту протеста в связи с заявлениями, прозвучавшими в телепрограмме «Большая игра».
В посольстве отмечают, что в эфире этой передачи прозвучали откровенные антиазербайджанские высказывания.
В ноте говорится, что такие выпады позволили себе российские политологи армянского происхождения.
В частности, они поставили под сомнение территориальную целостность Азербайджана, а также исказили географическую карту страны.
Опубликовано: Светлана Репина
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Азербайджанское посольство в Москве направило в МИД РФ ноту протеста
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