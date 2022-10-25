В столице Венгрии около 80 тыс. человек вышли на акцию протеста в поддержку учителей
В воскресенье около 80 тыс. человек вышли на набережную перед Будапештским университетом технологии и экономики, чтобы поддержать протестную акцию учителей.
Венгерские учителя получают самую низкую заработную плату среди 38 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития.
Правительство Орбана связало повышение заработной платы учителей с доступом к миллиардам евро в фондах Европейского союза, которые в настоящее время заблокированы из-за предполагаемого распространения коррупции в течение 12 лет правления премьер-министра.
В своем выступлении ранее в воскресенье в Залаэгерсеге на западе Венгрии, более чем в двух часах езды от Будапешта, Орбан раскритиковал политику ЕС за то, что она наносит ущерб Венгрии.
Опубликовано: Светлана Репина
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