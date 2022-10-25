С приходом к власти Риши Сунака курс Великобритании в отношении Украины может измениться

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что с приходом к власти в Великобритании Риши Сунака позиция страны в отношении Украины может измениться.

По словам Оленченко, новый премьер-министр будет заниматься, в первую очередь, финансовыми и экономическими вопросами.

Аналитик считает, что Сунак не будет уделять Украине столько внимания, сколько экс-премьер Борис Джонсон.

Вместе с тем Оленченко отметил, что смена руководства Великобритании не повлияет на ее отношения с Россией.