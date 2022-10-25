С приходом к власти Риши Сунака курс Великобритании в отношении Украины может измениться
2022-10-25 02:02
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что с приходом к власти в Великобритании Риши Сунака позиция страны в отношении Украины может измениться.
По словам Оленченко, новый премьер-министр будет заниматься, в первую очередь, финансовыми и экономическими вопросами.
Аналитик считает, что Сунак не будет уделять Украине столько внимания, сколько экс-премьер Борис Джонсон.
Вместе с тем Оленченко отметил, что смена руководства Великобритании не повлияет на ее отношения с Россией.
Опубликовано: Светлана Репина
Пентагон отказался вводить войска на Украину
Азербайджанское посольство в Москве направило в МИД РФ ноту протеста
Сейсмологи Финляндии обнаружили 4 сейсмособытия в зоне «Северного потока»
У берегов Швеции нашли потерянный военный корабль XVII века
Илон Маск дважды оскорбил шахматиста Гарри Каспарова из-за спора про Украину