Украинцы создали петицию о переходе на латинский алфавит
2022-10-25 02:06
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с предложением перейти на использование латинского алфавита.
Авторы петиции просят украинского лидера рассмотреть возможность использования современного английского алфавита вместо кириллицы.
Они также указывают на достаточное количество причин для такого решения, но не называют конкретных оснований.
Если петиция соберет как минимум 25 тыс. подписей, ее рассмотрит президент Украины.
Опубликовано: Светлана Репина
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