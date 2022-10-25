Игнат: Армия РФ может получить из Ирана дроны-камикадзе нового типа Meraj-521

Военно-воздушные силы Украины ожидают, что Российская Федерация получит из Ирана беспилотники-камикадзе нового типа - Meraj-521. Об этом сообщил портал "Украинская правда", ссылаясь на пресс-секретаря командования ВВС Юрия Игната.

"Есть такой риск. Нет сомнений, что россияне их получат. Потому что самолеты теперь регулярно летают из Тегерана в Москву. Вопрос только в том, сколько у Ирана беспилотников, которые он готов передать Москве", - сказал Игнат.

По словам Игната, эти беспилотники не сделают прорыв, а будут методично и шаг за шагом создавать проблемы Вооруженным силам Украины.

Meraj-521 имеет радиус применения до 5 километров и может находиться в воздухе от 5 до 15 минут и может нести боевую часть массой 500, 700 и 1000 грамм.

Отметим, что данный вид беспилотников был презентован несколько дней назад в ходе учений сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции.