В Испании сообщили об активизации российских судов вблизи крупных подводных интернет-кабелей

Корабли ВМС Испании патрулируют территориальные воды страны в связи с увеличением транзитного движения российских судов вблизи крупных подводных интернет-кабелей, сообщили военные источники, цитируемые ежедневной газетой El Periodico de Catalunya.

Количество всех замеченных судов не разглашается, но известно, что по состоянию на июнь их было три, сообщил Оперативный центр наблюдения за морским движением (COVAM) в Картахене.

Источники COVAM сообщили о несанкционированных "поисках" кораблей-шпионов в испанских водах. Часто это незаметные рыбацкие лодки или замаскированные коммерческие суда с неопределенным курсом, медленно плывущих вдоль кабелей.

Сообщалось, что россиянами реализуются также морские "научные миссии". Они пытаются зафиксировать подводное цифровое движение и провести измерения, чтобы нанести на карту расположение кабелей. Карты позволяют, например, планировать маршруты транспортировки оружия или назначать подъездные пути для военных целей.

Когда подозрительное судно входит в территориальные воды Испании, COVAM включает тревогу, и туда отправляется военный патруль, чтобы призвать судно изменить курс. С 24 февраля COVAM усилила свою деятельность, направленную на подводную критическую инфраструктуру.

"Более 94 процентов интернет-трафика в Испанию и из Испании осуществляется по подводным кабелям", - сказано в сообщении.