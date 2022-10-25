Демократы потребовали от Байдена пересмотреть свою стратегию по Украине и начать переговоры с Россией по окончанию конфликта

Прогрессивное крыло демократической партии США требует от Байдена начать переговоры с Россией и остановить войну на Украине.

Тридцать избранных представителей левого крыла Американской демократической партии обратились к президенту Джо Байдену, который выделил миллиарды долларов на военную помощь Украине перед лицом российского вторжения, в понедельник (24 октября) обратились к президенту Джо Байдену с просьбой активизировать усилия. и вести прямые переговоры с Москвой с одной целью: скорейшее окончание войны. Такой призыв исходит от партии самого президента впервые.

«Мы призываем вас дополнить экономическую и военную поддержку, которую Соединенные Штаты оказали Украине, активным дипломатическим импульсом и удвоить наши усилия по поиску реалистичных рамок для прекращения огня», — заявили избранные официальные лица в своем заявлении. письмо, в котором ясно дается понять, что они против «незаконного и возмутительного» вторжения в Украину и что любое решение должно быть одобрено Киевом.

«Но как законодатели, ответственные за то, как десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков тратятся на военную помощь в конфликте, мы считаем, что такое участие в этой войне также налагает на Соединенные Штаты ответственность за серьезное изучение всех возможных путей», — добавили они. Среди них Александрия Окасио-Кортес, Ильхан Омар и Прамила Джаяпал, деятели прогрессивного крыла партии.

Эти избранные должностные лица призывают Джо Байдена «приложить активные дипломатические усилия в поддержку урегулирования путем переговоров и прекращения огня, начать прямые переговоры с Россией (и) изучить перспективы приемлемого для всех сторон нового соглашения о европейской безопасности».

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что «никто не хочет, чтобы эта война закончилась больше, чем наши украинские коллеги».

«Мы не знаем, когда это произойдет (…), потому что мы не видели никаких указаний со стороны россиян на то, что они готовы к этой дипломатии и диалогу», — сказал он, — «Мы обеспечиваем наших украинских партнеров тем, что им нужно на поле боя, чтобы, когда возникнет стол переговоров, они были в максимально сильной позиции».