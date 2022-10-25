Рестораны KFC в России проданы новому владельцу с названием ROSTIC’S
2022-10-25 08:27
25 октября стало известно, что сеть ресторанов KFC в России была продана обладателю франшизы из Ижевска.
Утром вторника издание "КоммерсантЪ" сообщило, что администрация ресторанного бизнеса KFC продала все рестораны в России хозяину франшизы из Ижевска.
По данным "Коммерсанта", обладатель мест общественного питания KFC в России обязан произвести ребрендинг, переименовав все российские рестораны сети в ROSTIC'S.
Примечательно, что ранее рестораны Macdonal'd в России также были проданы местным представителям бизнеса, из-за чего сеть в стране была переименована во "Вкусно и точка".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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