ТАСС: Россия запросила созыв Совбеза ООН для обсуждения «грязной бомбы» Киева
Издание ТАСС сообщает, что постпредство России при ООН запросило созыв Совета безопасности организации с целью обсудить наличие у Киева "грязной бомбы".
25 октября российское информационное агентство ТАСС уведомило, что ночью Россия попросила Организацию объединённых наций созвать Совет безопасности, чтобы постоянные члены ООН могли обсудить информацию Москвы о планах Киева по провокации с "грязной бомбой".
Днём ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что заседание Совбеза ООН по вопросу украинской "грязной бомбы" должно состояться в ближайшие дни.
Накануне Минобороны России опубликовало информацию о том, что Киев занят разработкой маломощного ядерного оружия, намереваясь применить его на территории Украины с целью антироссийской провокации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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