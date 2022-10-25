ТАСС: Россия запросила созыв Совбеза ООН для обсуждения «грязной бомбы» Киева

Издание ТАСС сообщает, что постпредство России при ООН запросило созыв Совета безопасности организации с целью обсудить наличие у Киева "грязной бомбы".

25 октября российское информационное агентство ТАСС уведомило, что ночью Россия попросила Организацию объединённых наций созвать Совет безопасности, чтобы постоянные члены ООН могли обсудить информацию Москвы о планах Киева по провокации с "грязной бомбой".

Днём ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что заседание Совбеза ООН по вопросу украинской "грязной бомбы" должно состояться в ближайшие дни.

Накануне Минобороны России опубликовало информацию о том, что Киев занят разработкой маломощного ядерного оружия, намереваясь применить его на территории Украины с целью антироссийской провокации.