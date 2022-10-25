Байден назвал назначение нового премьер-министра Великобритании «революционным»
Джо Байден в понедельник, 24 октября, назвал назначение Риши Сунака новым премьер-министром Великобритании «революционным».
Такой эпитет глава Белого дома употребил, поскольку Сунак становится первым небелым человеком, занявшим этот пост.
«Это удивительно, это революционная веха, и это важно», — сказал президент США во время церемонии в Белом доме по случаю индуистского фестиваля Дивали.
Риши Сунак, бывший банкир с типичным карьерным путем для британской элиты, стал в понедельник самым молодым главой правительства в современной истории Соединенного Королевства, а также первым выходцем из Индии. Его бабушка и дедушка жили в Пенджабе на севере Индии, до обретения независимости в 1947 году.
Джо Байден встретится с новым премьер-министром Великобритании в ближайшие дни, сообщает Белый дом.
«Президент Байден с нетерпением ждет встречи с (…) г-ном Сунаком в ближайшие дни», — сообщила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер, добавив, что по обычаю требуется дождаться приема нового премьер-министра королем Карлом III во вторник.
Опубликовано: Тарас Медведев
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