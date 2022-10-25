Байден назвал назначение нового премьер-министра Великобритании «революционным»

Джо Байден в понедельник, 24 октября, назвал назначение Риши Сунака новым премьер-министром Великобритании «революционным».

Такой эпитет глава Белого дома употребил, поскольку Сунак становится первым небелым человеком, занявшим этот пост.

«Это удивительно, это революционная веха, и это важно», — сказал президент США во время церемонии в Белом доме по случаю индуистского фестиваля Дивали.

Риши Сунак, бывший банкир с типичным карьерным путем для британской элиты, стал в понедельник самым молодым главой правительства в современной истории Соединенного Королевства, а также первым выходцем из Индии. Его бабушка и дедушка жили в Пенджабе на севере Индии, до обретения независимости в 1947 году.

Джо Байден встретится с новым премьер-министром Великобритании в ближайшие дни, сообщает Белый дом.

«Президент Байден с нетерпением ждет встречи с (…) г-ном Сунаком в ближайшие дни», — сообщила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер, добавив, что по обычаю требуется дождаться приема нового премьер-министра королем Карлом III во вторник.