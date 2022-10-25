Вера Брежнева тайно посетила Москву

Эмигрировавшая в феврале сорокалетняя звезда продолжает вести в России свой бизнес.

Экс-солистка ВИА Гры выехала из России в Италию в конце февраля. Поп-певица переживает из-за происходящих на Украине событий.

Недавно певица возобновила свою творческую деятельность. Исполнительница для этого взяла новый псевдоним: стала выступать под псевдонимом VERA и спела песню «Выщиванка» на украинском языке, сообщает Космополитен.

Но это не мешает Брежневой зарабатывать в России. Мать двоих детей сохранила свою жилую и коммерческую недвижимость в Москве, а также магазин модной одежды в Санкт-Петербурге.

Певица даже тайно побывала в Москве: она была замечена возле своего офиса в районе Красной Пресни.

"Она приезжала, здесь у нее помощники... Летом ее видели", - поделилась наблюдениями одна из жительниц дома, где находится недвижимость поп-звезды. Эти слова подтвердила другая соседка. Она сказала, что "Вера Брежнева сюда заезжала летом", пишет издание.