Вера Брежнева тайно посетила Москву
Эмигрировавшая в феврале сорокалетняя звезда продолжает вести в России свой бизнес.
Экс-солистка ВИА Гры выехала из России в Италию в конце февраля. Поп-певица переживает из-за происходящих на Украине событий.
Недавно певица возобновила свою творческую деятельность. Исполнительница для этого взяла новый псевдоним: стала выступать под псевдонимом VERA и спела песню «Выщиванка» на украинском языке, сообщает Космополитен.
Но это не мешает Брежневой зарабатывать в России. Мать двоих детей сохранила свою жилую и коммерческую недвижимость в Москве, а также магазин модной одежды в Санкт-Петербурге.
Певица даже тайно побывала в Москве: она была замечена возле своего офиса в районе Красной Пресни.
"Она приезжала, здесь у нее помощники... Летом ее видели", - поделилась наблюдениями одна из жительниц дома, где находится недвижимость поп-звезды. Эти слова подтвердила другая соседка. Она сказала, что "Вера Брежнева сюда заезжала летом", пишет издание.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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