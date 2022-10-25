Небензя: РФ расценит применение «грязной бомбы» Киевом как ядерный терроризм

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал об отношении Москвы к возможному использованию "грязной бомбы" украинскими войсками.

25 октября постоянный представитель России при Организации объединённых наций Василий Небензя публично заявил, что Москва относится к возможному применению "грязной" бомбы Киевом как к акту ядерного терроризма, который будет иметь самые серьёзные последствия.

Журналисты издания ТАСС уведомляют, что Россия запросила созыв Совета безопасности ООН, намереваясь обсудить с коллегами риск использования "грязной" ядерной бомбы Киевом.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил, что обсуждение "грязной бомбы" в Совбезе ООН состоится в ближайшие дни.