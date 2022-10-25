WSJ: наследный принц Саудовской Аравии сомневается в умственном здоровье Байдена
Глава Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд уверен, что Джо Байден может быть психически нездоров.
Американская газета The Wall Street Journal уведомляет, что наследный лидер Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд смеётся над Джозефом Байденом в личных разговорах с другими политиками, ставя под вопрос умственные способности нынешнего президента США.
По данным WSJ, Сальман Аль Сауд не понимает, почему Байден около года не шёл с ним на контакт, однако позднее приехал в Саудовскую Аравию на фоне энергетического и финансового кризиса в американском государстве.
Также Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что во время встречи с Джо Байденом президент Соединённых Штатов не хотел участвовать в политических разговорах и хотел быть в совсем другом месте.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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