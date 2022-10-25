Возле здания телекомпании в Мелитополе произошёл мощный взрыв автомобиля
Военно-гражданская администрация Запорожья уведомляет, что в Мелитополе зафиксирован сильный взрыв.
Утром 25 октября пресс-служба военно-гражданской администрации Запорожской области опубликовала сообщение, в котором заявила, что местные жители наблюдали мощный взрыв в подконтрольном России городе Мелитополе.
Члены ВГА Запорожья подчёркивают, что к текущему моменту причины взрыва в Мелитополе ещё не установлены, однако он может являться следствием действий украинской диверсионно-разведывательной группы.
Позднее администрация города опубликовала информацию, согласно которой у здания телекомпании Мелитополя произошёл взрыв машины, которая могла быть заминирована.
30 сентября по итогам референдумов Запорожская и Херсонская области, а также Донецкая и Луганская Народные республики вошли в состав России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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