Возле здания телекомпании в Мелитополе произошёл мощный взрыв автомобиля

Военно-гражданская администрация Запорожья уведомляет, что в Мелитополе зафиксирован сильный взрыв.

Утром 25 октября пресс-служба военно-гражданской администрации Запорожской области опубликовала сообщение, в котором заявила, что местные жители наблюдали мощный взрыв в подконтрольном России городе Мелитополе.

Члены ВГА Запорожья подчёркивают, что к текущему моменту причины взрыва в Мелитополе ещё не установлены, однако он может являться следствием действий украинской диверсионно-разведывательной группы.

Позднее администрация города опубликовала информацию, согласно которой у здания телекомпании Мелитополя произошёл взрыв машины, которая могла быть заминирована.

30 сентября по итогам референдумов Запорожская и Херсонская области, а также Донецкая и Луганская Народные республики вошли в состав России.