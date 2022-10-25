Байден заблудился на лужайке Белого дома в ходе церемонии посадки дерева
2022-10-25 09:00
Президент США Джо Байден вновь потерялся на официальном мероприятии возле Белого дома.
25 октября американские журналисты опубликовали видеозапись, на которой Джозеф Байден принимает участие в традиционной церемонии по посадке дерева на лужайке перед правительственным зданием США.
На видео видно, как в какой-то момент Байден начинает уходить в противоположную от собравшихся сторону, беспорядочно жестикулируя руками.
Примечательно, что охранники были вынуждены остановить Джо Байдена, указав ему, в каком направлении находятся другие люди, хотя они были прямо за спиной у президента.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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