Байден заблудился на лужайке Белого дома в ходе церемонии посадки дерева

Президент США Джо Байден вновь потерялся на официальном мероприятии возле Белого дома.

25 октября американские журналисты опубликовали видеозапись, на которой Джозеф Байден принимает участие в традиционной церемонии по посадке дерева на лужайке перед правительственным зданием США.

На видео видно, как в какой-то момент Байден начинает уходить в противоположную от собравшихся сторону, беспорядочно жестикулируя руками.

Примечательно, что охранники были вынуждены остановить Джо Байдена, указав ему, в каком направлении находятся другие люди, хотя они были прямо за спиной у президента.