Президент Германии Штайнмайер прибыл в Киев с неожиданным визитом

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев во вторник, 25 октября, сообщил AFP его пресс-секретарь, подтвердив свой неожиданный визит в Украину.

«Я с нетерпением жду встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве и с людьми на севере страны, где хочу получить представление об их жизни в разгар войны», - заявил президент ФРГ.

Перед встречей с Владимиром Зеленским Франк-Вальтер Штайнмайер отправится в небольшой город Корюковка в Черниговской области. Город скоро столкнется с холодом, в то время как его инфраструктура разрушена. Президент Германии окажет помощь муниципалитету в его энергетической инфраструктуре.

«Мое послание украинцам: вы можете рассчитывать на Германию! Мы продолжим поддерживать Украину: в военном, политическом, финансовом и гуманитарном плане», — сказал он. Франк-Вальтер Штайнмайер вместе с президентом Украины возьмет на себя спонсорство немецко-украинской сети городов-побратимов. «Чем больше будет спонсоров, тем легче будет пережить зиму и вместе построить европейское будущее», — сказал он.