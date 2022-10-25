Президент Германии Штайнмайер прибыл в Киев с неожиданным визитом
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев во вторник, 25 октября, сообщил AFP его пресс-секретарь, подтвердив свой неожиданный визит в Украину.
«Я с нетерпением жду встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве и с людьми на севере страны, где хочу получить представление об их жизни в разгар войны», - заявил президент ФРГ.
Перед встречей с Владимиром Зеленским Франк-Вальтер Штайнмайер отправится в небольшой город Корюковка в Черниговской области. Город скоро столкнется с холодом, в то время как его инфраструктура разрушена. Президент Германии окажет помощь муниципалитету в его энергетической инфраструктуре.
«Мое послание украинцам: вы можете рассчитывать на Германию! Мы продолжим поддерживать Украину: в военном, политическом, финансовом и гуманитарном плане», — сказал он. Франк-Вальтер Штайнмайер вместе с президентом Украины возьмет на себя спонсорство немецко-украинской сети городов-побратимов. «Чем больше будет спонсоров, тем легче будет пережить зиму и вместе построить европейское будущее», — сказал он.
Опубликовано: Тарас Медведев
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