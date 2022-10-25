Рогов: возле здания телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе произошёл теракт

Член ВГА Запорожья Владимир Рогов утверждает, что в Мелитополе был совершён теракт с подрывом автомобиля возле здания местной телекомпании.

Утром вторника член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские диверсанты совершили террористический акт в Мелитополе с применением взрывного устройства.

По данным Рогова, бомба сработала возле здания телевизионной компании "ЗаТВ" в Мелитополе, а само взрывное устройство было заложено в припарковавшемся рядом автомобиле.

Также Владимир Рогов обнародовал видеозапись, на которой видно, что здания "ЗаТВ" существенно пострадало: в большинстве окон выбиты стёкла, а в самом здании местами бушует пожар.