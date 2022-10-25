Рогов: возле здания телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе произошёл теракт
Член ВГА Запорожья Владимир Рогов утверждает, что в Мелитополе был совершён теракт с подрывом автомобиля возле здания местной телекомпании.
Утром вторника член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские диверсанты совершили террористический акт в Мелитополе с применением взрывного устройства.
По данным Рогова, бомба сработала возле здания телевизионной компании "ЗаТВ" в Мелитополе, а само взрывное устройство было заложено в припарковавшемся рядом автомобиле.
Также Владимир Рогов обнародовал видеозапись, на которой видно, что здания "ЗаТВ" существенно пострадало: в большинстве окон выбиты стёкла, а в самом здании местами бушует пожар.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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