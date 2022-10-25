Власти Мелитополя сообщили о мощном взрыве в городе

Власти временной столицы Запорожья сообщили о мощном взрыве, произошедшем в городе.

В своем официальном Telegram-канале власти Мелитополя сообщили о мощном взрыве. Информация о жертвах и последствиях уточняется.

За последнее время это уже третий взрыв. 25 сентября в городе взорвался автомобиль, в результате чего погиб человек. 29 сентября сработало самодельное взрывное устройство, закрепленное на дереве. Проезжающий рядом на автомобиле человек получил легкие телесные повреждения.

Мелитополь объявлен временной столицей Запорожской области, так как сам город Запорожье находится под контролем украинской армии.