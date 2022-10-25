Украина требует исключить Россию из футбольных лиг FIFA и UEFA

2022-10-25 09:35

Правительство Украины затребовало исключения России из ведущих мировых футбольных лиг.

Утром 25 октября пресс-служба правительства Украины сообщила, что Киев будет решительно добиваться исключения России из лиг FIFA и UEFA, намереваясь запретить российским футболистам играть под эгидой данных организаций.

Причиной такого решения Киева послужил тот факт, что Москва хочет интегрировать футбольные команды из Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей в состав российских футбольных лиг.

Опубликовано: Ткачёв Андрей