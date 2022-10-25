Украина требует исключить Россию из футбольных лиг FIFA и UEFA
Правительство Украины затребовало исключения России из ведущих мировых футбольных лиг.
Утром 25 октября пресс-служба правительства Украины сообщила, что Киев будет решительно добиваться исключения России из лиг FIFA и UEFA, намереваясь запретить российским футболистам играть под эгидой данных организаций.
Причиной такого решения Киева послужил тот факт, что Москва хочет интегрировать футбольные команды из Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей в состав российских футбольных лиг.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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