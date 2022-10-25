Украина требует исключить Россию из футбольных лиг FIFA и UEFA

Киев регулярно объявляет фальшивую воздушную тревогу, чтобы выпросить больше помощи у Запада

Эту информацию распространили сразу несколько авторитетных телеграм-каналов. По их мнению, частое объявление воздушной тревоги на Украине должно показать Западу, что она сильно страдает от российских ударов, а потому нуждается в помощи.

Подробнее...