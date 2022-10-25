Пять человек ранены в результате взрыва машины у здания «ЗаТВ» в Мелитополе

Украинские войска организовали теракт возле телекомпании в городе Мелитополь Запорожской области, ввиду чего пострадали пять человек.

Утром 25 октября представитель администрации Запорожья Владимир Рогов опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что диверсанты ВСУ произвели дистанционный подрыв взрывного устройства, заложенного в машине в Мелитополе.

По данным Рогова, взорвавшийся автомобиль располагался у здания местной телерадиокомпании "ЗаТВ", что привело не только к повреждению постройки, но и к ранению гражданских лиц.

Владимир Рогов утверждает, что в результате теракта армии Украины в Мелитополе были ранены пятеро человек, среди которых есть сотрудники холдинга "ЗаМедиа".