5 человек пострадали в Мелитополе при взрыве у здания телекомпании
Член ОП Малькевич сообщил, что при взрыве у здания телекомпании в Мелитополе пострадали пять человек.
25 октября РИА Новости сообщили, что первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич написал в Telegram-канале, что сегодня утром, когда работники Запорожского областного телеканала "За ТВ" в Мелитополе шли на работу у здания телецентра прогремел мощный взрыв.
Александр Малькевич сообщает, что у здания телеканала взорвали начиненную взрывчаткой машину, мощностью - 1,5-2 кг в тротиловом эквиваленте.
Пострадали пять человек -это сотрудники холдинга "За Медиа" и другие мирные жители, никаких военных здесь нет, нанесён значительный ущерб имуществу СМИ, отметил Малькевич.
Опубликовано: Елена Калиновская
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