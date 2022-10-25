5 человек пострадали в Мелитополе при взрыве у здания телекомпании

Член ОП Малькевич сообщил, что при взрыве у здания телекомпании в Мелитополе пострадали пять человек.

25 октября РИА Новости сообщили, что первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич написал в Telegram-канале, что сегодня утром, когда работники Запорожского областного телеканала "За ТВ" в Мелитополе шли на работу у здания телецентра прогремел мощный взрыв.

Александр Малькевич сообщает, что у здания телеканала взорвали начиненную взрывчаткой машину, мощностью - 1,5-2 кг в тротиловом эквиваленте.

Пострадали пять человек -это сотрудники холдинга "За Медиа" и другие мирные жители, никаких военных здесь нет, нанесён значительный ущерб имуществу СМИ, отметил Малькевич.