Reuters: США прорабатываю вариант поставок в Украину зенитных комплексов Hawk
Соединенные штаты рассмотрят вариант поставок в Украину зенитных комплексов Hawk.
Информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники в Пентагоне рассказало о проработке США вариантов поставок в Украину зенитных комплексов Hawk.
Зенитные комплексы Hawk разработаны в середине прошлого века и являются более модернизированной альтернативой Stinger. Сколько именно таких систем будет отправлено в Украину не уточняется.
Hawk будет поставляться Киеву по системе PDA, которая позволяет направлять оружие для Киева без одобрения Конгресса США.
Опубликовано: Максим Алексеев
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