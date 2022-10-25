Reuters: США прорабатываю вариант поставок в Украину зенитных комплексов Hawk

Соединенные штаты рассмотрят вариант поставок в Украину зенитных комплексов Hawk.

Информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники в Пентагоне рассказало о проработке США вариантов поставок в Украину зенитных комплексов Hawk.

Зенитные комплексы Hawk разработаны в середине прошлого века и являются более модернизированной альтернативой Stinger. Сколько именно таких систем будет отправлено в Украину не уточняется.

Hawk будет поставляться Киеву по системе PDA, которая позволяет направлять оружие для Киева без одобрения Конгресса США.