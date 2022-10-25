Вдова Магомаева Синявская рассказала о тяжёлом характере певца
Последняя супруга знаменитого исполнителя Муслима Магомаева, оперная певица Тамара Синявская пролила свет на личность кумира миллионов.
В интервью Центральному телевидению последняя жена Муслима Магомаева Тамара Синявская призналась, что отношения её с именитым артистом были очень непростыми.
Синявская рассказала, что певец был очень вспыльчивым человеком. Когда вспыхивал, уходил или улетал в Баку. На следующий вечер звонил, чувствуя за собой вину.
Крутой нрав исполнителя приводил к тому, что между супругами часто вспыхивали ссоры. Со временем возлюбленные привыкли друг к другу и по-настоящему полюбили друг друга.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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