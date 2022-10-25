Раиси: США используют информационный терроризм из-за неэффективности санкций
25 октября глава Ирана Раиси сообщил, что Соединённые Штаты прибегают к информационному терроризму.
25 октября издание "РИА Новости" взяло интервью у президента Ирана Ибрагима Раиси, который публично заявил, что американские власти задействовали методы информационного терроризма, поскольку почувствовали неэффективность западных санкций против Тегерана и Москвы.
Также Раиси уверен, что именно администрация американского Вашингтона является ключевым инициатором акций протеста в Иране, однако в Соединённых Штатах могут оставить надежды на то, что такие примитивные методы приведут к насильственной смене власти в Тегеране.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
Киев регулярно объявляет фальшивую воздушную тревогу, чтобы выпросить больше помощи у Запада
Эту информацию распространили сразу несколько авторитетных телеграм-каналов. По их мнению, частое объявление воздушной тревоги на Украине должно показать Западу, что она сильно страдает от российских ударов, а потому нуждается в помощи.Подробнее...
Шольц сообщил о подготовке «плана Маршалла» для Украины
Шольц сообщил о подготовке «плана Маршалла» для Украины
Global Research: Путин и Эрдоган перехитрили Запад, превращая свои страны в супердержавы
Орлова рассказала об отношении к русским за границей
Данилов: рота морпехов России вела бой с диверсантами ВСУ «до последнего магазина»