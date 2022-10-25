Раиси: США используют информационный терроризм из-за неэффективности санкций

25 октября глава Ирана Раиси сообщил, что Соединённые Штаты прибегают к информационному терроризму.

25 октября издание "РИА Новости" взяло интервью у президента Ирана Ибрагима Раиси, который публично заявил, что американские власти задействовали методы информационного терроризма, поскольку почувствовали неэффективность западных санкций против Тегерана и Москвы.

Также Раиси уверен, что именно администрация американского Вашингтона является ключевым инициатором акций протеста в Иране, однако в Соединённых Штатах могут оставить надежды на то, что такие примитивные методы приведут к насильственной смене власти в Тегеране.