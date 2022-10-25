Максим Галкин поставил точку в своем бизнесе в России
Шоумен владел компанией «МГ Лаб», которая просуществовала два года, однако он все еще остается индивидуальным предпринимателем.
Юморист и телеведущий Максим Галкин, который признан в России иноагентом, закрыл свой российский бизнес, сообщает Рамблер со ссылкой на CT News.
Шоумен владел компанией «МГ Лаб», занимавшейся публикацией контента в СМИ и рекламой.
Фирма была зарегистрирована в 2020 году и прекратила свою деятельность в сентябре 2022 года.
Однако Галкин по-прежнему числится в России индивидуальным предпринимателем. Этот статус у комика появился два десятка лет назад - тогда, когда он надумал платить государству налоги за концерты сам.
Продюсер Сергей Лавров ранее заявил, что за рубежом на выступления артиста ходят в основном эмигранты из Украины. По его мнению, эти зрители злорадно смеются над шутками Максима Галкина.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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