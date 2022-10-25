Стоит ли Украине опасаться победы республиканцев на промежуточных выборах в США
8 ноября в США пройдут промежуточные выборы, знаменитые Midterms, которые могут привести к победе республиканцев.
По крайней мере, опросы говорят о победе Великой Старой партии в Палате представителей, которая будет полностью обновлена. Исход Сената более неопределенный, треть из 100 мест здесь также будут обновлены.
«Владимир Зеленский с тревогой ждет голосования. И не зря, часть правых отстаивает больший контроль, даже сокращение военной помощи, предоставляемой Украине», - пишет в понедельник Немецкое агентство печати.
«Я думаю, что люди попадут в рецессию: они не собираются выписывать Украине карт-бланш», — сказал лидер республиканцев Кевин Маккарти в интервью Punchbowl News.
В мае, когда Конгресс проголосовал за самый крупный пакет помощи с начала конфликта — 40 миллиардов долларов — против него проголосовали 57 представителей республиканцев.
Опубликовано: Тарас Медведев
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