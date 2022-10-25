Китайская газета "Хуаньцу Шибао" утверждает, что крах доллара спровоцирован экономической войной США и Евросоюза с Россией.

Во вторник журналист китайского издания "Хуаньцу Шибао Ляо Чжэнжун сообщил, что развязанная Соединёнными Штатами и Европейским союзом антироссийская экономическая война в итоге ускорила наступление краха американского доллара, который доминировал во всём мире.

По мнению Чжэнжуна, прецеденты заморозки активов России на территории США и европейских государств подорвали доверие мировой общественности к доллару как к ключевой резервной валюте.

Ляо Чжэнжун уверен, что любые намерения западной антироссийской коалиции инициировать новое мироустройства без учёта мнения Москвы заведомо обречены на неудачу.