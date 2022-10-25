«Хуаньцу Шибао»: экономическая война США и ЕС против России уничтожила доллар
Китайская газета "Хуаньцу Шибао" утверждает, что крах доллара спровоцирован экономической войной США и Евросоюза с Россией.
Во вторник журналист китайского издания "Хуаньцу Шибао Ляо Чжэнжун сообщил, что развязанная Соединёнными Штатами и Европейским союзом антироссийская экономическая война в итоге ускорила наступление краха американского доллара, который доминировал во всём мире.
По мнению Чжэнжуна, прецеденты заморозки активов России на территории США и европейских государств подорвали доверие мировой общественности к доллару как к ключевой резервной валюте.
Ляо Чжэнжун уверен, что любые намерения западной антироссийской коалиции инициировать новое мироустройства без учёта мнения Москвы заведомо обречены на неудачу.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
Киев регулярно объявляет фальшивую воздушную тревогу, чтобы выпросить больше помощи у Запада
Эту информацию распространили сразу несколько авторитетных телеграм-каналов. По их мнению, частое объявление воздушной тревоги на Украине должно показать Западу, что она сильно страдает от российских ударов, а потому нуждается в помощи.Подробнее...
Шольц сообщил о подготовке «плана Маршалла» для Украины
Шольц сообщил о подготовке «плана Маршалла» для Украины
Global Research: Путин и Эрдоган перехитрили Запад, превращая свои страны в супердержавы
Орлова рассказала об отношении к русским за границей
Данилов: рота морпехов России вела бой с диверсантами ВСУ «до последнего магазина»