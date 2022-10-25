Запрет на въезд россиян с туристическими визами вступил в силу в Чехии

Россияне с туристическими визами не смогут въехать на территорию Чехии с 25 октября.

Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил о закрытии границ Чехии для россиян туристическими визами с 25 октября.

Липавский уточнил, что запрет касается только тех, кто захочет прибыть через внешние граница Шенгенской зоны, то есть через аэропорт Праги.

В середине октября МИД Чехии отмечал прибытие в страну до 200 граждан России ежедневно.