Запрет на въезд россиян с туристическими визами вступил в силу в Чехии
Россияне с туристическими визами не смогут въехать на территорию Чехии с 25 октября.
Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил о закрытии границ Чехии для россиян туристическими визами с 25 октября.
Липавский уточнил, что запрет касается только тех, кто захочет прибыть через внешние граница Шенгенской зоны, то есть через аэропорт Праги.
В середине октября МИД Чехии отмечал прибытие в страну до 200 граждан России ежедневно.
Опубликовано: Максим Алексеев
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