Лондон заявил, что Россия потеряла на СВО много ударных вертолетов
С 24 февраля были подтверждены потери не менее 23 российских ударных вертолетов Ка-52 (код НАТО: Hokum-B), сообщило министерство обороны в Лондоне со ссылкой на данные разведки.
Это более четверти действующего парка из 90 Ка-52 и почти половина общих потерь вертолетов России на Украине.
Российские боевые вертолеты становятся мишенями переносных зенитных комплексов (ПЗРК), заявили в Лондоне. Кроме того, они имеют меньшую защиту от истребителей, чем это реально предусмотрено российской военной доктриной.
Минобороны Британии считает, что Россия по-прежнему не может обеспечить эффективную поддержку с воздуха.
«Российские командиры, вероятно, будут все чаще прибегать к рискованным боевым вертолетным миссиям как к одному из немногих доступных вариантов оказания непосредственной боевой поддержки войскам», - сообщает ведомство.
Поданным Минобороны России с начала спецоперации на Донбассе сбито 162 украинских вертолета.
Опубликовано: Тарас Медведев
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