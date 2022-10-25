Китай протестует против визита немецкой делегации на Тайвань
Китайское правительство выразило протест против визита делегации Бундестага на Тайвань, сообщает МИД КНР во вторник, 25 октября.
Немецким депутатам было предложено «немедленно прекратить взаимодействие с сепаратистскими силами, выступающими за независимость Тайваня», говорится в заявлении министерства иностранных дел. Не следует посылать «неверные сигналы».
«Тайвань — неотъемлемая часть территории Китая», — говорится в сообщении. Отказ правящей Прогрессивной партии (ДПП) на Тайване признать «принцип одного Китая» и ее «постоянные провокации с поиском независимости» лежат в основе нынешней напряженности в Тайваньском проливе. МИД призывает депутатов Бундестага серьезно следовать «принципу одного Китая», говорится в сообщении.
Накануне члены комитета Бундестага по правам человека были приняты в Тайбэе президентом Цай Инвэнь. Это уже вторая делегация Бундестага, посетившая островную демократическую республику в этом месяце. Члены СвДП, СДПГ, Зеленых и Союза представлены в группе из шести человек.
Китай считает Тайвань с населением 23 млн человек частью КНР и решительно отвергает такие официальные контакты других стран с Тайбэем. Тайвань, с другой стороны, долгое время считал себя независимым. В последнее время напряжение возросло. Глава Китая и лидер партии Си Цзиньпин вновь пригрозил завоевать Тайвань на партийной конференции, завершившейся в субботу.
Конфликт в германо-китайских отношениях произошел незадолго до запланированного визита канцлера Олафа Шольца в Пекин в следующую пятницу. Это его первый визит в Китай в качестве канцлера.
Опубликовано: Тарас Медведев
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