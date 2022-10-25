Кронпринц Мухаммед бен Сальман сомневается в умственных способностях Байдена
Кронпринц Саудовской Аравии выразил сомнение в адекватности американского президента после регулярно происходящих с ним публичных казусов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники правительстве саудитов.
Мухаммед бен Сальман (МБС) рассказал своим советникам, что американский лидер «не произвел на него впечатления» уже во время работы в команде Барака Обамы.
В противовес Байдену МБС выделяет прежнего главу Белого дома Дональда Трампа, считает его человеком трезвым и деловым.
«Байден отказывался общаться с принцем Мухаммедом более года, и, когда они наконец встретились в Джидде в июле, присутствовавшие при этом саудовские должностные лица почувствовали, что господин Байден не хотел там присутствовать и не был заинтересован в политических дискуссиях», — сообщили источники.
После поддержки квот на добычу нефти на заседании ОПЕК+ Саудовская Аравия стала для США «врагом №1». США вывели свои войска из региона и пообещали принять другие меры против саудитов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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