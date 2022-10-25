Верка Сердючка исполнила песни на русском языке на свадьбе во Львове

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, выступил на свадьбе в городе Львов. На торжестве исполнитель спел несколько композиций на русском языке.

Андрей Данилко (Верка Сердючка) был приглашён в качестве артиста на свадьбу во Львове.

Гости торжества остались довольны выступлением известного певца.

В соцсетях они многие из приглашённых на свадьбу разместили видео, где Сердючка поёт композицию "Я не поняла", а между тем в Украине действует запрет на русский язык.