Верка Сердючка исполнила песни на русском языке на свадьбе во Львове
2022-10-25 11:06
Украинский певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, выступил на свадьбе в городе Львов. На торжестве исполнитель спел несколько композиций на русском языке.
Андрей Данилко (Верка Сердючка) был приглашён в качестве артиста на свадьбу во Львове.
Гости торжества остались довольны выступлением известного певца.
В соцсетях они многие из приглашённых на свадьбу разместили видео, где Сердючка поёт композицию "Я не поняла", а между тем в Украине действует запрет на русский язык.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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