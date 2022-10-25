Рогозин взял позывной «Космос» в ходе посещения зоны спецоперации
Бизнесмен Дмитрий Рогозин сообщил, что посетил зону СВО в Запорожье, взяв себе позывной "Космос".
25 октября экс-глава российской корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что побывав на линии фронта специальной военной операции накануне, он взял себе позывной "Космос".
Из слов самого Рогозина следует, что позывной был ему необходим для участия в обмене разведывательными данными с войсками России с помощью радиосвязи.
Днём ранее стало известно, что Дмитрий Рогозин приехал в Запорожскую область, где побывал на поле боя, сделав фотографии на фоне танка с автоматом в руках.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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