Власти Херсона будут выдворять граждан в Украину за отказ использовать рубли

Администрация Херсонской области сообщила о мерах наказания для тех, кто отказывается применять российские рубли в торговле.

Днём 25 октября пресс-служба военно-гражданской администрации Херсонской области сообщила, что правительство региона намерено применять санкции к тем жителям города, которые сознательно отказываются от осуществления любой торговли с использованием рублей.

По данным ВГА Херсона, одним из возможных методов наказания таких граждан станет их выдворение на территории, которые пока ещё остаются подконтрольными правительству Украины.