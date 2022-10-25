Власти Херсона будут выдворять граждан в Украину за отказ использовать рубли
Администрация Херсонской области сообщила о мерах наказания для тех, кто отказывается применять российские рубли в торговле.
Днём 25 октября пресс-служба военно-гражданской администрации Херсонской области сообщила, что правительство региона намерено применять санкции к тем жителям города, которые сознательно отказываются от осуществления любой торговли с использованием рублей.
По данным ВГА Херсона, одним из возможных методов наказания таких граждан станет их выдворение на территории, которые пока ещё остаются подконтрольными правительству Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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