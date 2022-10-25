Власти Херсона будут наказывать за отказ принимать российские рубли
Администрация Херсона анонсировала принятие жестких мер за отказ принимать к оплате российские рубли.
Администрация Херсона анонсировала принятие жестких мер за отказ принимать к оплате российские рубли. Виновных в экономическом саботаже будут привлекать к ответственности, вполь до выдворения за границы региона на территорию, контролируемую Украиной.
Ранее сообщалось, что украинская гривна будет находится в обращении на территории Херсонской области до конца 2022 года.
Опубликовано: Максим Алексеев
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