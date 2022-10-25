Серебряков вернулся в Россию и прервал молчание, выступив с интервью журналистам
Актёр Алексей Серебряков, вернувшийся на родину, признался, что всего себя отдаёт семье, с которой ему повезло.
Актёр Алексей Серебряков на протяжении долгого времени находился в Канаде, а теперь решил вернуться на родину.
Вернувшись в Россию, артист дал интервью представителям СМИ,в ходе которого признался, что центр его Вселенной - это семья и дети.
Алексей заявил, что ему повезло с женой и детьми, которые его не покинули, хотя у него уже есть внучка. Все его близкие живут под одной с ним крышей.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
-
Киев регулярно объявляет фальшивую воздушную тревогу, чтобы выпросить больше помощи у Запада
Эту информацию распространили сразу несколько авторитетных телеграм-каналов. По их мнению, частое объявление воздушной тревоги на Украине должно показать Западу, что она сильно страдает от российских ударов, а потому нуждается в помощи.Подробнее...
Шольц сообщил о подготовке «плана Маршалла» для Украины
Украинская армия нанесла удары по Донецку ракетами «Град»
Global Research: Путин и Эрдоган перехитрили Запад, превращая свои страны в супердержавы
Шольц сообщил о подготовке «плана Маршалла» для Украины
Данилов: рота морпехов России вела бой с диверсантами ВСУ «до последнего магазина»