Серебряков вернулся в Россию и прервал молчание, выступив с интервью журналистам

Актёр Алексей Серебряков, вернувшийся на родину, признался, что всего себя отдаёт семье, с которой ему повезло.

Актёр Алексей Серебряков на протяжении долгого времени находился в Канаде, а теперь решил вернуться на родину.

Вернувшись в Россию, артист дал интервью представителям СМИ,в ходе которого признался, что центр его Вселенной - это семья и дети.

Алексей заявил, что ему повезло с женой и детьми, которые его не покинули, хотя у него уже есть внучка. Все его близкие живут под одной с ним крышей.