EurActiv: Польша ужесточит закон о пребывании беженцев из Украины
Издание EurActiv сообщило о намерениях Варшавы ужесточить законопроект о пребывании украинских беженцев на территории Польши.
25 октября информационное агентство EurActiv сообщило, что польское правительство инициировало разработку законодательного проекта, которое ужесточит требования нахождения беженцев из Украины на территории Польши.
По данным EurActiv, Варшава хочет обязать украинцев обязательно регистрировать свой национальный учётный номер в Польше, который называется PESEL.
Также журналисты EurActiv утверждают, что правительство Польши хочет, чтобы украинские беженцы частично оплачивали все свои расходы на территории польского государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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