Политолог Роберт Фарли заявил, что возвращение Трампа изменит курс США по Украине
С победой республиканцев на промежуточных выборах в США 8 ноября кардинально изменит курс правительства по отношению к Украине, считает американский политолог Роберт Фарли.
Республиканцы больше внимания уделят внутренним проблемам США, в то время, как нынешняя администрация Белого дома привела в печальное состояние энергетический комплекс страны.
Кроме того, у Трампа сложились дружественные отношения с российским лидером Владимиром Путиным, а поддержка в США у него по-прежнему высокая, чтобы принимать политические решения.
«Перспектива того, что Трамп отбудет еще один президентский срок, поставит под вопрос политику взаимодействия НАТО с Украиной, а также статус любых переговоров между Киевом и Москвой», — считает политолог.
Фарли не исключает, что говорит пока о поведении Трампа на предыдущем опыте его работы в Белом доме. Но, этот политик не предсказуем отмечает эксперт и его действия могут пойти в совершенно ином русле.
Опубликовано: Тарас Медведев
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