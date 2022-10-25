Политолог Роберт Фарли заявил, что возвращение Трампа изменит курс США по Украине

С победой республиканцев на промежуточных выборах в США 8 ноября кардинально изменит курс правительства по отношению к Украине, считает американский политолог Роберт Фарли.

Республиканцы больше внимания уделят внутренним проблемам США, в то время, как нынешняя администрация Белого дома привела в печальное состояние энергетический комплекс страны.

Кроме того, у Трампа сложились дружественные отношения с российским лидером Владимиром Путиным, а поддержка в США у него по-прежнему высокая, чтобы принимать политические решения.

«Перспектива того, что Трамп отбудет еще один президентский срок, поставит под вопрос политику взаимодействия НАТО с Украиной, а также статус любых переговоров между Киевом и Москвой», — считает политолог.

Фарли не исключает, что говорит пока о поведении Трампа на предыдущем опыте его работы в Белом доме. Но, этот политик не предсказуем отмечает эксперт и его действия могут пойти в совершенно ином русле.