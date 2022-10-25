Ратаковски сказала, что платье, которое она носила в 2016 году, было ее самым "спорным"
Эмили Ратаковски защитила "самое противоречивое" платье, которое она когда-либо носила, после того, как его назвали "чрезвычайно вульгарным"
Ратаковски вспомнила, что кто-то назвал платье "чрезвычайно вульгарным" после того, как ее сфотографировали в нем.
"Это вызвало огромную полемику в Интернете", - сказала Ратаковски. "Некоторые из моих агентов злились на меня, потому что считали его слишком сексуальным".
Эмили Ратаковски надела черное платье на вечеринку Harper's Bazaar в 2016 году.
Опубликовано: Антон Райт
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