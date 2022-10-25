Орлова рассказала об отношении к русским за границей
2022-10-25 11:39
Экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова поделилась впечатлениями от пребывания за рубежом и рассказала об отношении иностранцев к русским.
Певица и ведущая Ольга Орлова ни один раз была за границей. Была знаменитость в Италии, Франции, Турции и во многих других странах.
Ольга утверждает, что ни разу не столкнулась с косыми взглядами в её сторону.
Артистка считает, что в любой ситуации следует оставаться людьми.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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