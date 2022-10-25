Украинская армия нанесла удары по Донецку ракетами «Град»

Подразделения украинской армии обстреляли Донецк ракетами реактивной системы залпового огня «Град».

В совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили о том, что подразделения украинской армии обстреляли Донецк ракетами реактивной системы залпового огня «Град».

"Зафиксирован обстрел со стороны подразделений украинской армии. Всего выпущено 10 ракет из систем БМ 21 "Град" по Кировскому и Куйбышевскому району Донецка", - говорится в заявлении.

В СЦКК также рассказали оо обстреле Куйбышевского района столицы ДНР артиллерией ВСУ 155-мм снарядами.