Рамзан Кадыров: Россия слабо отвечает на массированные обстрелы своей территории, а нужно стирать города
2022-10-25 11:43
Лидер Чечни заявил, что по скольку сейчас боевые действия развернулись на территории РФ, то ответ на массированные ответы со стороны РФ явно слабый.
В своем канале Телеграм Кадыров заявил, что достаточно одного прилета снаряда на российскую землю для того, чтобы в ответ россияне стерли украинский город.
Враг, по его словам, должен в полной мере осознать, что в сторону Российской Федерации нельзя даже подумать сделать выстрел.
Также Кадыров указал, что нынешний конфликт на Украине есть схватка христиан и мусульман с сатанистами.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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