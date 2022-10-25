Рамзан Кадыров: Россия слабо отвечает на массированные обстрелы своей территории, а нужно стирать города

Лидер Чечни заявил, что по скольку сейчас боевые действия развернулись на территории РФ, то ответ на массированные ответы со стороны РФ явно слабый.

В своем канале Телеграм Кадыров заявил, что достаточно одного прилета снаряда на российскую землю для того, чтобы в ответ россияне стерли украинский город.

Враг, по его словам, должен в полной мере осознать, что в сторону Российской Федерации нельзя даже подумать сделать выстрел.

Также Кадыров указал, что нынешний конфликт на Украине есть схватка христиан и мусульман с сатанистами.