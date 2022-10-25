Ученые рассказали, как экологические проблемы мирового масштаба отражаются на землянах

Одна из главных причин экологических проблем кроется в накоплении хлорфторуглеродов. Воздух рискует превратится в невозобновляемый ресурс.

Вырубка леса в промышленных масштабах, крупные производства, массовая добыча ископаемого топлива - это и не только привело к глобальному повышению в атмосфере планеты метана и не менее опасной для людей двуокиси углерода.

Результат таких критических перемен для природы - изменение климата, таяние арктических льдов. Для человека такие последствие выражаются в плохом самочувствии.

С начала 20-го века средняя температура воздуха на Земле возросла. Примерно две трети этого прироста пришлись на последние 30-40 лет. Эксперты прогнозируют, что к концу 21 века прирост температуры в среднем может составить 6 градусов С.

В таком случае аномальная жара и засухи будут сменять сильные ливни, и это станет нормой. В результате сжигания ископаемого топлива, концентрация серы и азота и углекислоты могут появиться кислотные дожди.

Мировое научное сообщество считает, что с начала 21 столетия конфликт человека и природы достиг своего пика. Человек угрожает на планете всему живому, но при этом не может существовать вне природы и должен придерживаться ее законов.

Причина экологических проблем, отмечают ученые, кроется в накоплении хлорфторуглеродов. Воздух рискует превратится в невозобновляемый ресурс, следствием которого станет появление гигантских дыр в озоновом слое.

Эксперты подсчитали: из-за нерационального землепользования и попадающих в почву токсических веществ человечество за период своего развития утратило более 2 млрд. га наиболее продуктивных и плодородных земель.

Ученые подсчитали, что на каждого жителя любой европейской страны приходится примерно полтонны мусора в год. Концентрация химических веществ в грунте, водоемах - ценнейший возобновляемый ресурс, однако биоценоз перестал восстанавливаться и утратил прежний естественный вид.

Ученые призывают с большим вниманием и заботой относиться к окружающей среде, и приступить к спасению природы прямо сейчас.